ضبط كدس عتاد من مخلفات داعش غربي بغداد

2019/12/03 | 13:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش غربي بغداد.

وذكر بيان للوزارة تلقت، "الغد برس" نسخة منه، ان "قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ضبطت كدسا للعتاد من مخلفات داعش غربي العاصمة يحتوي على مواد متفجرة واعتدة وأسلاك تفجير".

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