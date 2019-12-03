العمليات المشتركة: لا توجد قوات قتالية أميركية على الاراضي العراقية

2019/12/03 | 14:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت قيادة العمليات المشتركة تأكيدها على عدم وجود قوات قتالية اميركية على الاراضي العراقية.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن القوات الاميركية الموجودة في العراق، مهمتها تقديم الدعم اللوجستي والخدمات والتدريب، والحاجة لها احيانا لتنفيذ ضربات جوية فقط.

وأضاف، ان الحديث عن تجوال القوات الامريكية وتنقلها من سوريا الى العراق عار عن الصحة، مبينا انه كان هناك تنسيقا مع القوات الامريكية اثناء الهجوم التركي في شمال سوريا فقط وانتهى في حينها، اما في الوقت الحالي فأية عملية دخول وخروج للقوات الامريكية لا تتم الا بعلم قيادة العمليات المشتركة.

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