فوز 7 مصارف بعضوية مجلس إدارة الشركة العراقية لضمان الودائع

2019/12/03 | 14:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الثلاثاء، فوز 7 مصارف خاصة وحكومية بعضوية مجلس إدارة الشركة العراقية لضمان الودائع بانتخابات الهيئة العامة التي جرت في مقر الرابطة.

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