طبيب منتخبنا الوطني: الوضع الصحي للاعبين جيد والجميع جاهزون للقاء البحرين

2019/12/03 | 14:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد طبيب منتخبنا الوطني قاسم الجنابي ان الوضع الصحي للاعبين سعد ناطق وامجد عطوان ومهند علي وعلاء عباس جيد جدا وهم على اتم الجاهزية لمباراة نصف نهائي خليجي 24 امام منتخب البحرين يوم الخميس المقبل .

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