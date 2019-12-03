اتهم بمعاداة السامية.. شعبان عبد الرحيم

2019/12/03 | 14:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لم تمنعه نشأته المتواضعة أو مهنته البسيطة في كي الملابس، من الوصول إلى النجومية، فتلقائية شعبان عبد الرحيم كانت كفيلة بأن بإدخاله إلى عالم كان بمثابة حلم بعيد المنال بالنسبة إليه.

توفي عبد الرحيم، الثلاثاء، عن عمر ناهز 62 عاما في مستشفى المعادي العسكري، بعد أيام قليلة من ظهوره على كرسي متحرك في حفلة أحياها بموسم الرياض في السعودية.

ولد قاسم عبد الرحيم الذي اشتهر لاحقا باسم شعبان عبد الرحيم أو شعبولا كما يحب أن يسميه المصريون، في 15 مارس 1955، في حي الشرابية شمالي العاصمة المصرية القاهرة، حيث كان يحيي الأفراح الشعبية، عقب الانتهاء من عمله في كي الملابس مع والده.

كانت نقطة انطلاق شعبان عبد الرحيم نحو النجومية داخل مصر، ثم في العالم العربي، أغنيته "هبطل السجاير"، التي أصدرها في عام 2000.

بعدها بفترة، أصدر عبد الرحيم أغنيته المثيرة للجدل التي حملت اسم "بكره إسرائيل"، والتي أدت إلى اتهامه بمعاداة السامية.

وفي عام 2007، أعلنت سلسلة مطاعم ماكدونالدز إلغاء تعاقدها مع شعبان عبد الرحيم، بسبب أغنية المعادية لإسرائيل، حسب BBC.

وكانت جماعة الضغط التي تعرف بـ AJC أو اللجنة اليهودية الأميركية، قد قدمت شكوى احتجاجا على اشتراك عبد الرحيم في إعلانات ماكدونالدز.

واتهمت شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية عبد الرحيم بالتحريض بمناهضة التطبيع مع إسرائيل.

وعلى مدار مسيرته الفنية، تميز عبد الرحيم عن باقي الفنانين بأمرين: ملابسه الغريبة، واللحن الثابت الذي لازمه في جميع أغانيه.

لم يقتصر نشاط عبد الحريم على الغناء، إنما كان له نشاط سينمائي متواضع، مثل فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" في عام 2001، و"فلاح في الكونغرس" في عام 2002، إلى جانب ظهوره في عدد من المسلسلات التلفزيونية.

ولعدم إجادته القراءة والكتابة، كان يتم تلقين عبد الرحيم نصوص الحوارات قبل تصوير المشاهد، وفقا لداوود عبد السيد، مخرج فيلم "مواطن ومخبر وحرامي".

وخلال السنوات الأخيرة، تفاعل عبد الرحيم مع الأزمات السياسية في العالم العربي على طريقته من خلال أغنيتين، الأولى في 2017 والتي دعم فيها "الحشد الشعبي" في العراق أثناء القتال ضد تنظيم داعش، والأخرى في 2015، هاجم فيها التنظيم الإرهابي.

محليا، كان عبد الرحيم أحد أشد المؤيدين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الوسط الفني.



وهاجم رجل الأعمال الفنان محمد علي في سبتمبر الماضي، بعدما دعا الأخير إلى مظاهرات ضد السيسي، على خلفية اتهامه بإهدار المال العام في مشاريع "غير مفيدة".

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