حكومة كردستان: مجلس الوزراء العراقي صادق على الموازنة ومستحقات الإقليم قبل الاستقالة

2019/12/03 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشفت حكومة اقليم كردستان، الثلاثاء (3 كانون الأول 2019)، عن مصادقة مجلس الوزراء العراقي على مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020، قبيل استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل، في تصريح صحفي، إن "حكومة الإقليم أبدت استعدادها للوفاء بالتزاماتها النفطية مقابل التزام الحكومة الاتحادية بدفع المستحقات المالية للإقليم وفق اتفاق ضمنته مسودة قانون الموازنة 2020 والذي صدق من قبل مجلس الوزراء العراقي قبل الاستقالة".

واكد، أن "تفاصيل الاتفاق سيتم الاعلان عنه يوم غد الأربعاء".

وأجرى وفد من حكومة اقليم كردستان عدة اجتماعات في بغداد توصل على اثرها لاتفاق يخص الموازنة الاتحادية 2020.

وبموجب الاتفاق الذي أعلن تفاصيل عنه وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، أن يسلم النفط المستخرج من إقليم كوردستان إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التي ستقوم بتصديره عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي بمعدل 250 ألف برميل يوميا.

وبموجب الاتفاق يرسل الإقليم النفط بداية العام الجديد، وفي المقابل تثبيت المستحقات المالية للإقليم من الرواتب والموازنة في قانون موازنة العام 2020.

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وقال الجبوري في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إنه "قبل التفكير باسم رئيس

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عم هدوء حذر، الثلاثاء (3 كانون الأول 2019)، في محيط مرقد محمد باقر الحكيم، في محافظة النجف، وسط انسحاب المتظاهرين، الذي قابله انسحاب ’’مشروط’’ لحماية المرقد، بعد قرابة أسبوع من محاولات استهدافه.

وقال م

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