العراق على موعدٍ مع أمطارٍ رعدية وتحذير من سيول

2019/12/03 | 14:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الخبير بالأرصاد الجوية صادق عطية، الثلاثاء، من أمطار رعدية وسيول قد تضرب مناطق في البلاد، الخميس المقبل....

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