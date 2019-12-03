شاهد.. متظاهرو بغداد يفرضون طوقًا أمنيًا في شارع الرشيد لقطع الطريق على المخربين

2019/12/03 | 14:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع متظاهرو بغداد، اليوم الثلاثاء، شارع الرشيد وسط بغداد والقريب من ساحة التحرير، من أجل منع أي أعمال تخريب بالممتلكات العامة والخاصة ونصب خيم الاعتصام حتى تحقيق المطالب.وقال الإعلامي علي جواد في صفحتى على فيسبوك، إن، “الشباب مستمرين بقطع شارع الرشيد تماماً، ليبعدوا أي أحد يحاول تعدي هذه المنطقة، للحفاظ على المال العام والخاص، […]

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