سليماني يجتمع بقادة الأحزاب ويستعرض الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة.. تعرف عليها

2019/12/03 | 15:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق تكاثرت خلال الساعات الماضية بيانات قوى وشخصيات سياسية بارزة تعلن من خلالها نأيها عن الترشح أو ترشيح أي شخصية لرئاسة الحكومة الجديدة، وهي حالة نادرة لم […]

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