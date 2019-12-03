2019/12/03 | 15:03 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسعود بارزاني يجتمع بوفد من المجلس الوطني الكوردي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني يتباحث مستقبل سوريا مع وفد من "الكوردي") نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني يتباحث مستقبل سوريا مع وفد من "الكوردي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).