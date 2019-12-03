عودة الحياة الى سهل نينوى، والشبك يعودون لفتح مشاريع في قراهم

2019/12/03 | 15:07 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24_ يسرى علي الداؤدي الشبك خسروا الكثير من أموالهم، إضافة الى ما خسروه من ارواح وما عانوه من تهجير او تعذيب تحت يد داعش الإرهابي، ممن لم يستطع الهرب منهم، عند احتلاله للموصل عام 2014 وبقية مناطق نينوى.إن ما يبقي الإنسان حيا هو مقوماته الأساسية المأكل، المشرب، الملبس، المأوى، وهذه المقومات الحياتية …

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