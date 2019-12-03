تضامنا مع الشهداء،الكلدان المسيحيين يلغون احتفالات عيد الميلاد وراس السنة الميلادية

2019/12/03 | 15:07 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد تضامنا مع شهداء الثورة العراقية، الكلدان المسيحيين يقررون إلغاء الاحتفال بعيد الميلاد وراس السنة الميلادية احتراما التضحيات الشعب العراقي الأخيرة والأحداث التي رافقت الثورة طوال الشهرين الماضيين.حيث جاء في بيان البطريركية الكلدانية في العراق والعالم وتلقت ايزيدي 24 نسخة منه، انه غبطة الكاردينال لويس روفائيل ساكو قرر إلغاء مظاهر الإحتفال …

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