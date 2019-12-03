لهذا السبب محمد إمام يقطع علاقته بجيرانه!

2019/12/03 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض الفنان محمد إمام لموقف محرج وطريف في نفس الوقت بسبب ابنته خديجة التي رزق بها منذ فترة، حيث قرر بعد هذا الموقف أن يقطع علاقته بكل جيرانه.

وكتب إمام عبر حسابه على إنستغرام: “جارنا راجل لطيف جداً، وكان شايل طفل عمره سنتين تقريباً..



علاقتي بجاري عبارة عن سلامات بس في الطالعة والنازلة..



المهم قلت أبقى لطيف المرة دي معاه ليقولوا عليا تنك..



فقولتله أخبار حضرتك إيه ..



قالي الحمدلله..



قولتله مين الولد الأمور ده ..



قالي ده عريس خديجة..



أنا فجأة لقيت الدنيا ضلمت في وشي ودوخت ومش عارف آخد نفسي..



ومش فاكر انا رديت عليه ولا إيه اللي حصل ساعتها..



كل اللي فاكره أن أنا أول ما دخلت البيت قررت إني مش هسلم على الجيران تاني!! ربنا يستر على الواحد من اللي هيشوفه!!

وتابع: الصورة ملهاش علاقة بالموقف، بس تقريباً ده كان تعبير وشي لما الراجل قالي كده!!”.

محمد إمام انتهى من تصوير دوره في فيلم “لص بغداد” الذي يخوض به منافسات موسم منتصف العام الدراسي في كانون الثاني (يناير) القادم، وتشاركه البطولة ياسمين رئيس.

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