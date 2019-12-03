بالوثيقة.. رئيس الجمهورية يتسلم تنازل سائرون عن استحقاقها الانتخابي في اختيار رئيس الحكومة

2019/12/03 | 15:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، كتاباً رسمياً من كتلة تحالف سائرون أعلنت فيه تنازلها عن استحقاقها الانتخابي باعتبارها الكتلة الأكبر لاختيار رئيس الحكومة.

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