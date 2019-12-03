احباط هجوم جديد لداعش كان يهدف لفتح ثغرة في محافظتين

2019/12/03 | 15:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أوضحت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي يوم الثلاثاء طبيعة الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على قاطع الحضر جنوب مدينة الموصل ليلة أمس والهدف منه.

وقالت القيادة في بيان اليوم ان "عناصر الحشد الشعبي من اللواء ( 44) التابع الى قيادة العمليات ، قاموا بصد تعرض كبير لداعش في قاطع الحضر جنوب الموصل ليلة أمس، كان يهدف لفتح ثغرة من القاطع ليؤثر على بلدات جنوب نينوى وشمال غرب صلاح الدين فضلاً عن قطع الطريق العام" .

وأضاف البيان ، أن المعارك دارت عدة ساعات امتدت منذ الليل الى ما بعد الساعة الثالثة فجراً استخدمت فيها قوات الحشد الهاونات الثقيلة والمتوسطة من عياري ١٢٠ و ٨٢ ملم فضلاً عن اسلحة الاشتباك المباشر اضافة إلى الدور لكاميرات الرؤية الليلية الى جانب شجاعة ابطالنا في حسم الموقف وانهزام المجاميع الإجرامية .

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