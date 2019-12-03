إطلاق سراح 16 متظاهراً موقوفاً في بغداد

2019/12/03 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشفت مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى، الثلاثاء (3 كانون الأول 2019)، عن حجم الخزين المائي في 5 من سدودها داخل المحافظة.

وقال مدير الموارد المائية في ديالى مهند المعموري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حجم الخزين الم

بغداد اليوم-بغداد

أعلن بطريرك بابل للكلدان الكاثوليك، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، الثلاثاء (03 كانون الأول، 2019) احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة "احتراماً لدماء الشهداء".

وذكر إعلام البطريركية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن

بغداد اليوم- بغداد

وقّعت وزارة العدل العراقية ،الثلاثاء (3 كانون الأول 2019)، مذكرة تفاهم مع نظيرتها الأردنية في مجال نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، باستثناء المحكومين بقضايا الإرهاب.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل، ثائر الجبوري، إن &quo

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