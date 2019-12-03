معجزة طبية... صراخ طفلتها أيقظها من الغيبوبة!

2019/12/03 | 15:24 - المصدر: العهد نيوز

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استيقظت امرأة تعيش في مدينة سان فرنسيسكو بالأرجنتين من غيبوبتها نتيجة صراخ طفلتها الجائعة حيث فاقت وبدأت ترضعها.

وتفيد صحيفة The Sun، بأن

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