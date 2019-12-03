رئيس جامعة بغداد الجديد يتسنم مهام عمله

2019/12/03 | 15:24 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – بغداد

تسنم الدكتور عماد حسين الحسيني، مهام عمله الجديد رئيسا لجامعة بغداد بحضور مساعدي رئيس الجامعة للشؤون العلمية والادارية فضلا عن رؤساء الاقسام

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