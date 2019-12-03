نائبة تحذر وزراء حكومة تصريف الأعمال من تجاوز صلاحياتهم

2019/12/03 | 15:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حذرت النائبة عن تحالف اتحاد القوى العراقية، سميعة الغلاب، اليوم الثلاثاء، الوزراء من التجاوز على القانون ومخالفتهم لبنود الدستور بعد أن أصبحوا وزراء تصريف اعمال.

وقالت الغلاب في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "هناك مؤشرات لاستخدام بعض الوزراء صلاحيات لا يملكوها بعد قبول البرلمان استقالة رئيس مجلس الوزراء وتحول اعمالهم وصلاحياتهم إلى تصريف الاعمال".

واضافت "هذا التحول لا يجيز لهم اتخاذ قرارات مصيرية، وإنما فقط تمشية أمور الوزارة ولا يسمح لهم بتاتا نقل المدراء العامين او تعيين آخرين بالوكالة".

وشددت على أن "مجلس النواب سيكون له موقف حازم إزاء ذلك وإلغاء جميع القرارات المتخذة من قبل الوزراء التي تقع خارج صلاحياتها مثلما حدث مع الحكومة السابقة أثناء تحولها إلى حكومة تصريف اعمال إبان الانتخابات السابقة".

وأكدت على "اصرار النواب على تسليم جميع ملفات الاستجواب للوزراء والمسؤولين التي تشوبها الشبهات إلى هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى للتحقيق بها والوقوف على حقائقها ومحاسبة وملاحقة الفاسدين".

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