2019/12/03 | 15:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي مرشح من قبله لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال المالكي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" واطلعت "الغد برس" عليها "نجدد التأكيد بعدم وجود مرشح محدد من قبلنا لرئاسة الوزراء، ونحن مع أي مرشح فيه المواصفات التي حددتها المرجعية الدينية العليا والقوى السياسية والاجتماعية، ويأتي عبر السياقات الدستورية المعتمدة".

نجدد التأكيد بعدم وجود مرشح محدد من قبلنا لرئاسة الوزراء ، ونحن مع أي مرشح فيه المواصفات التي حددتها المرجعية الدينية العليا والقوى السياسية والاجتماعية ، ويأتي عبر السياقات الدستورية المعتمدة .#المالكي

— Nouri Al-Maliki (@nourialmalikiiq) December 3, 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي: لم نرشح أي شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي: لم نرشح أي شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).