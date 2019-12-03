بالصور.. عضو في لجنة الأمن النيابية يعلن اعتقال أحد أذرع البغدادي

2019/12/03 | 15:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية جاسم الجبارة، اليوم الثلاثاء، عن القبض على أحد أذرع الارهابي ابو بكر البغدادي في في كركوك من قبل شرطة الحويجة.

وقال الجبارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "بشراكم ايها الشهداء والثكالى والايتام ومن تم تفجير بيوتكم والمهجرين ومن خطف ابنائهم بسبب المجرم الخطير الذي قتل اهلنا وسفك دمائه وفجر بيوتنا وهجرهم وكان يسكن في بيتي قبل تفجيره من قبل المجرم واعوانه انه المجرم ابو خلدون حامد شاكر سبع البدري".

واضاف "تم القبض عليه من قبل شرطة الحويجة وامرها العميد فتاح الخفاجي وفريقه من الضباط والمنتسبين في كركوك حي واحد اذار".

وبين ان "المجرم في قبضة شرطة الحويجة ورهن التحقيق، علما انه احد اذرع المجرم ابراهيم عواد البدري دجالهم الاكبر".

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