غسان صابور - تحية ومجد للشاعر أشرف فياض...

2019/12/03 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور تـحـيـة ومـجـد لـلـشـاعـر أشـــرف فـــيـــاض...أشــرف فــيــاض شاعر فلسطيني من مواليد الثاني عشر من كانون الثاني 1980 ...عاش وعمل بالمملكة السعودية..حنى صدور حكم بالإعدام (فصل رأسه عن جسده).بتهمة الكفر والإلحاد...تهمة غبية كاذبة فاجرة متعصبة..رفضها محاميه وعديد من المؤسسات الحقوقية العالمية بالسابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني 2005...دفعت السلطات السعودية آنذاك لاستبدال قطع الرأس بثمانية سن......

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