سالم المرزوقي - المرأه والتقدم اذا أردنا

2019/12/03 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سالم_المرزوقي مع احترامي وتقديري لمناضلات الحركه النسويه واليساريه اللواتي يطمحن لتغيير ثوري في العلاقات الاجتماعيه والروابط الانسانيه بين الذكور والاناث فإني لا أستسيغ هذا الطوفان من المزايدات بحقوق المرأه ومجلة الأحوال الشخصيه والمساوات والدفاع عن مكاسب المرأه وغيرها من الحشو والترف الفكري والسياسي فأصبح كل يتقدم لموقع سياسي يضمن مشروعه أحد هذه المواويل عن المرأه وأعتقد أن سبب هذا تاريخي ونفسي أكثر منه فك......

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