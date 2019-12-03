دقيق التفاح .. مفتاح للرشاقة ويخفض الكوليسترول

2019/12/03 | 15:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مجلة “Elle” الألمانية أن دقيق التفاح يعد بمثابة مفتاح الرشاقة، حيث إنه يساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية.

ويحتوي 100 غرام من دقيق التفاح على ما يصل إلى 13 غراما من الألياف الغذائية، مقارنة بـ 2.8 غرام بالنسبة لدقيق القمح التقليدي.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال، أن الألياف الغذائية تعمل أيضا على خفض الكوليسترول الضار، وتسهم في ضبط مستوى السكر بالدم.

كما يعد دقيق التفاح غنيا بالفيتامينات والمعادن المهمة للصحة مثل فيتامين “سي” والبوتاسيوم، كما أنه يحتوي على مادة “البكتين”، التي تعمل على تحفيز الهضم وتدعم فلورا الأمعاء، ومن ثم تقي من الانتفاخ، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

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