أبن ثنوة: رمز التظاهرات وجدلية الحياة الشخصية.. السراي قبل وبعد الأستشهاد

2019/12/03 | 15:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملأت صور شهداء العنف الشديد الذي مارسته قوات الأمن ضد المتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات منذ اندلاعها في الأول من تشرين الأول الماضي جدران ساحة التحرير.ومنذ بداية المظاهرات سقط أكثر من 320 شهيداً إلى الآن، لكن من بين كل هؤلاء الضحايا أصبح الناشط صفاء السراي يمثل رمزا للتظاهرات السلمية في العراق.“أمي _ ثنوة […]

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