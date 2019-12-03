فوضى التشكيل الوزاري تتحمله المحكمة الاتحادية العليا

2019/12/03 | 15:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خليل ابراهيم العبيدي كان للتفسير السياسي الذي خرجت به المحكمة الاتحادية العليا عام 2014، للفقرة ، أ ، من المادة 76 من الدستور النافذ ، ان وضع العملية السياسية في...أكمل القراءة ←

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