2019/12/03 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن قائد الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط، الثلاثاء (3 كانون الأول 2019)، وصول تعزيزات من 500 مقاتل إلى سجن الحوت في ذي قار وأخرى إلى سجن البصرة لتأمينهما.

وقال البطاط في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وصلت تعزيزات من 500 مقاتل من أبطال الشرطة الاتحادية إلى سجن الحوت في ذي قار".

وأضاف البطاط، أن "150 مقاتلاً ايضا وصلوا إلى السجن المركزي في البصرة، لتعزيز القوة الماسكة للسجنين وتأمين محيطهما".

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الثلاثاء (03 كانون الأول، 2019) عن آخر إحصائية للتظاهرات في بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية.

وقال البياتي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عدد الشهداء، وفق آخر إحصائية

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أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الثلاثاء (03 كانون الأول 2019)، اشرافها على إطلاق سراح 16 متظاهراً موقوفاً في بغداد.

وقالت المفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "اشرفت على إطلاق سراح 16 متظاهراً موقوفاً بالتنسي

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كشفت مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى، الثلاثاء (3 كانون الأول 2019)، عن حجم الخزين المائي في 5 من سدودها داخل المحافظة.

وقال مدير الموارد المائية في ديالى مهند المعموري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حجم الخزين الم

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