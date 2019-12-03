بورصة العراق تصعد هامشياً بختام جلسة الثلاثاء

2019/12/03 | 16:28 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى المؤشر العام لبورصة العراق جلسة تداولات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع هامشياً، عند مستوى 484.31 نقطة ، رابحاً نحو 0.01 نقطة، مقارنة بجلسة أمس.

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