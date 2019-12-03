صورة.. صحفي سريلانكي يحصل على لقب أغرب اختيارات لجائزة الكرة الذهبية

2019/12/03 | 16:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت صحيفة الاس الاسبانية ان الصحفي السريلانكي حفيظ ماريكار الذي يعمل في صيحفة دايلي نيوز هو صاحب اغرب اختيارات لجائزة ​الكرة الذهبية​ خلال لاعوام الثلاثة الماضية.

ونشرت الصحيفة الاسبانية خيارات الصحافي السريلانكي والتي جاءت في العام 2017 على الشكل التالي: بونوتشي، دي خيا، فالكاو، هازارد وكاينت، اما في العام 2018: هازارد، فيرمينيو، بوغبا، كريستيانو رونالدو وهاري كاين، وفي العام 2019: الكساندر ارنولد، اوباميانغ، غريزمان، ليفاندوفسكي وتير شتيغن.

علماً ان قائد نادي برشلونة ليونيل ميسي نجح في حصد الكرة الذهبية للمرة السادسة في مسيرته.

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