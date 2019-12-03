سهيل قبلان - ​الانتفاضة تناديكم توحدوا فلبوا النداء

2019/12/03 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان صادفت في التاسع من الشهر الجاري الذكرى الثانية والثلاثون لاندلاع الانتفاضة في المناطق الفلسطينية المحتلة وبرز فيها اطفال الحجارة الذين بهروا الدنيا بموقفهم البطولي واصرارهم على كنس الاحتلال الوحشي وبالمقابل برزت وحشية الاحتلال الذي لم يتورع جنوده عن دفن اربعة شبان احياء في قرية سالم وغير ذلك من ممارسات قمع وتنكيل وتكسير عظام ولم تولد الانتفاضة من فراغ وشكلت فكر الشموخ والصمود والتجذر الفلسطيني في ......

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