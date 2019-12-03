2019/12/03 | 16:35 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحافة العربية اليوم.. السعودية تنعى الأمير متعب بن عبدالعزيز.. محمد بن راشد وبن زايد يشهدون الاحتفال باليوم الوطنى الـ48.. الجارالله: مؤشرات إيجابية... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/03 | 16:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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