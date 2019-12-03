2019/12/03 | 16:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} وجهت بيونغ يانغ تهديدا ضمنيا لواشنطن، على خلفية مزاعم حول نية واشنطن إطالة أمد مفاوضات نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، انتظارا لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيونغ يانغ مهددة: واشنطن هي من سيقرر هدية عيد الميلاد التي تريدها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيونغ يانغ مهددة: واشنطن هي من سيقرر هدية عيد الميلاد التي تريدها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).