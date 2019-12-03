بعد استقالة الحكومة.. اربيل تأمل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع بغداد بشأن الموازنة

2019/12/03 | 16:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {أربيل:الفرات نيوز} أعربت حكومة إقليم كردستان، بعد اجتماع لها عقد اليوم الثلاثاء، عن أملها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية الاتحادية في بغداد.

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