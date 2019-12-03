المالكي ينفي وجود مرشح محدد من قبله لتولي منصب رئيس الوزراء

2019/12/03 | 16:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عدم وجود مرشح محدد من قبله لتولي منصب رئيس الوزراء.

وكتب المالكي في تغريدة على صفحته في تويتر، نجدد التأكيد بعدم وجود مرشح محدد من قبلنا لرئاسة الوزراء.

وأضاف المالكي نحن مع أي مرشح فيه المواصفات التي حددتها المرجعية الدينية والقوى السياسية والاجتماعية، ويأتي عبر السياقات الدستورية المعتمدة.

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