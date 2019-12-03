سائرون تخول المتظاهرين اختيار رئيس الوزراء العراقي المقبل

2019/12/03 | 16:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت كتلة سائرون التي يدعمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، تنازلها عن "حقها" في ترشيح رئيس الوزراء المقبل باعتبارها "الكتلة الاكبر"....

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