انطلاق تظاهرة امام مبنى مجلس ديالى والاجهزة الامنية تقطع طريقاً رئيسياً

2019/12/03 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

تظاهر العشرات من اهالي محافظة ديالى، الثلاثاء 3-12-2019، امام مبنى مجلس المحافظة وسط بعقوبة.وقال مصدر محلي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" العشرات من اهالي ديالى خرجوا في تظاهرة سلمية امام مبنى مجلس المحافظة وسط بعقوب رافعين لافتات تندد بالفساد ومرددين هتافات تطالب بالاصلاح والتغير".واضاف المصدر،ان" الاجهزة الامنية قطعت طريق تقاطع البلدة المار بجوار مبنى مجلس ديالى بممرييه الذهاب والاياب وصولا الى ساحة الفلاحة لتامين التظاهرة وسط اجراءات مشددة لمنع حصول اي خروقات".وتشهد ديالى تظاهرات سلمية منذ اسابيع في عدة مدن ومنها بعقوبة للمطالبة باصلاحات سياسية واقتصادية في البلاد

بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان، علي البياتي، الثلاثاء (03 كانون الأول 2019)، لتعويض المتظاهرين المعتقلين المفرج عنهم ماديا ومعنويا.

وقال البياتي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إنه "كل من تم اعتقاله من قب

بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الثلاثاء (03 كانون الأول، 2019) عن آخر إحصائية للتظاهرات في بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية.

وقال البياتي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عدد الشهداء، وفق آخر إحصائية

بغداد اليوم-بغداد

أعلن قائد الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط، الثلاثاء (3 كانون الأول 2019)، وصول تعزيزات من 500 مقاتل إلى سجن الحوت في ذي قار وأخرى إلى سجن البصرة لتأمينهما.

وقال البطاط في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وصلت تعزي

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