ديالى.. اجراءات احترازية في 11 قاطعا للحشد الشعبي.. خطرٌ أخر يضاف لداعش

2019/12/03 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، الثلاثاء 3-12-2019، باتخاذ الحشد الشعبي اجراءات احترازية في 11 قاط...





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