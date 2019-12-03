2019/12/03 | 16:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باعتقال قيادي في تنظيم داعش، داخل مدينة كركوك.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "القوات الامنية اعتقلت القيادي في تنظيم داعش حامد شاكر، الملقب (ابو خلدون) داخل مدينة كركوك".

وأوضح المصدر ان "حامد شاكر، كان يشغل منصب والي صلاح الدين، وهو مقرب من زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي"، مشيرا الى ان "العملية الأمنية نفذت فجر اليوم داخل مدينة كركوك".

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