2019/12/03 | 16:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. العتبة العباسية تقدم دعماً لوجستياً لمتظاهرين ساحة التحرير) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. العتبة العباسية تقدم دعماً لوجستياً لمتظاهرين ساحة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).