سفير فلسطين لدى إيران: لقائد الثورة الإسلامية دور فريد في دعم المقاومة

2019/12/03 | 16:57 - المصدر: العهد نيوز

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أكد السفير الفلسطيني لدى إيران صلاح الزواوي، اليوم الثلاثاء، أن قائد الثورة الإسلامية له دور مميز ومعطاء ومنقطع النظير على صعيد المقاومة، مشيدًا

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