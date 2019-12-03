العمل تعلن صرف رواتب المعين المتفرغ المتراكمة لثلاث سنوات

2019/12/03 | 17:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبدالزمان ،اليوم الثلاثاء، صرف رواتب المعين المتفرغ المتراكمة لثلاث سنوات.

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