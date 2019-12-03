البطريرك ساكو: إلغاء احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة احتراما لدماءِ الشهداء والجرحى

2019/12/03 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، إلغاء مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح، ورأس السنة الميلادية، احتراما لدماء الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية، وتضامناً مع أوجاع وآلام عائلاتهم.

وقالت البطريركية في بيان، إن احتفالات هذا العام لن تكون فيها أشجار ميلاد مزيَّنة في الكنائس والساحات، ولا حفلات وسهرات بهذه المناسبة، ولا استقبال رسمي للتهاني في مقر البطريركية، إنما الاكتفاء بالصلاة ترحماً على أرواح الضحايا، والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى، وعودة الحياة الطبيعية الى البلاد ونهوضها بوطن راقٍ، جامع لكل طوائفه وشرائحه، انطلاقا من قيم الاحترام والمساواة والمواطنة والحق في الحياة الكريمة.

ودعا الكاردينال ساكو الى التبرع لدور الأيتام والمستشفيات لغرض شراء المستلزمات الطبية للجرحى.

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