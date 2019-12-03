2019/12/03 | 17:08 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: النفط السوري في أيدينا وسنفعل به ما نشاء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: النفط السوري في أيدينا وسنفعل به ما نشاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).