2019/12/03 | 17:09 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسيحيو العراق يلغون احتفالات رأس السنة "احتراما" لضحايا الاحتجاجات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/03 | 17:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسيحيو العراق يلغون احتفالات رأس السنة "احتراما" لضحايا الاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسيحيو العراق يلغون احتفالات رأس السنة "احتراما" لضحايا الاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).