غرفة تجارة بغداد تعتزم تعويض أصحاب المحال التجارية المتضررة

2019/12/03 | 17:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت غرفة تجارة بغداد، اليوم الثلاثاء، عزمها تعويض اصحاب المحال التجارية المتضررة جراء عمليات الحرق التي نفذها المندسون.

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