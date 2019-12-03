حكومة الإقليم تعرب عن أملها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع بغداد

2019/12/03 | 17:17 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- أعربت حكومة إقليم كردستان، بعد اجتماع لها عقد اليوم الثلاثاء، عن أملها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية الاتحادية في بغداد.وقالت في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه، إن رئيس حكومة إقليم كردستان ترأس، اليوم، اجتماعاً لوفد المباحثات المباحثات مع الحكومة الاتحادية.وبحسب البيان فقد حثت حكومة الإقليم على ...

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