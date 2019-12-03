غازبروم تعلن إنتاج ثلاثة ملايين طن من حقل سركالة في كردستان

2019/12/03 | 17:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {اربيل :الفرات نيوز"} قالت شركة غازبروم نفط الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها أنتجت ثلاثة ملايين طن من النفط منذ بدء العمليات التجارية في حقل سركالة النفطي في إقليم كردستان.

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