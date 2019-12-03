بارزاني يقدم خارطة طريق لكورد سوريا لضمان حقوقهم

2019/12/03 | 17:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعرب زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ووفد رفيع من المجلس الوطني الكوردي في سوريا، اليوم الثلاثاء، عن القلق من محاولات التغيير الديموغرافي في كوردستان سوريا.

واستقبل البارزاني اليوم الثلاثاء، في مصيف صلاح الدين، وفداً رفيع المستوى من المجلس الوطني الكوردي في سوريا، ضم رئيس المجلس الوطني الكوردي سعود الملا وأعضاء هيئة الرئاسة فصلة يوسف ونعمت داوود وسليمان اوسو ومحمد اسماعيل وفيصل يوسف وعضو لجنة العلاقات الخارجية إبراهيم برو.

وتم خلال الاجتماع التباحث حول الأوضاع السياسية في سوريا وآخر المستجدات السياسية والميدانية ودور الدول الإقليمية والعالمية في الشأن السوري.

وبحسب بيان فان "الجانبين أعربا عن قلقهما من محاولات التغيير الديموغرافي في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) وتعريض المواطنين الكورد للأذى والتهجير من قبل المسلحين المتشددين".

وأشار البيان إلى أن "بارزاني عرض للوفد الضيف إرشاداته ونصائحه فيما يتعلق بمستقبل سوريا وخارطة طريق الأطراف الكوردية لمواجهة التحديات وضمان الحقوق السياسية للشعب الكوردي".

وكان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بحث يوم الاثنين، في أربيل خلال لقاء مع وفد المجلس الوطني الكوردي آخر المستجدات الأوضاع في سوريا واستعداد ودور وتأثير القوى الإقليمية والدولية في المنطقة.

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