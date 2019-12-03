سليم الجبوري: من أولويات الحكومة الجديدة إعادة هيبة الدولة واستقرارها

2019/12/03 | 17:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لخص رئيس حزب “عمل” رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري أولويات الحكومة المقبلة في العراق

وقال الجبوري في تغريدة على حسابه بتويتر، إن قبل التفكير باسم رئيس الوزراء القادم أو صفاته وإن كانت ضرورية، لكن ما هو أولى المهام المناطة به وبحكومته اذ أنها حكومة أزمة لن تنشأ في ظروف طبيعية.

وشدد الجبوري على ضرورة أن يكون من أولويات الحكومة الجديدة إعادة هيبة الدولة واستقرارها، وتجسير العلاقة بين صناع القرار والشعب، الى جانب إدارة مرحلة انتقالية، وصناعة اجواء منصفة للانتخابات.

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