العثور على 23 صاروخا من مخلفات داعش في صلاح الدين

2019/12/03 | 17:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عثرت قوات الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، على 23 صاروخا ومقذوفات من مخلفات داعش بمحافظة صلاح الدين.

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